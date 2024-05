Hier haben unsere Leser das Wort

Geld wird verballert

Zum Kommentar „Es geht an die Substanz“ vom 6. Mai:

„Kommentator Torsten Henke bringt es auf den Punkt : Deutschland wackelt und wankt, nicht nur in Bezug auf Straßen und Brücken. Dass es an Geld mangelt, wundert mich, denn: Eigentlich wäre genug da, nur wird es halt lieber anderweitig verballert (Radwege in Peru etc.). Personal, nicht zwingend vom Fach, wäre auch genug da, bezieht aber lieber Bürgergeld und Asylbewerberleistung. Ganz ehrlich: Zum Straßenbau braucht nicht jeder Abitur, Kies schaufeln geht auch ohne. Und last but not least: Jaja, die allgegenwärtige...