Regen oder Sonne? So wird das Wetter am Vatertag in Bayern

Der Mai war bisher nass und ungemütlich. Die Sonne war kaum zu sehen. Am Donnerstag, 18. Mai, ist Vatertag und viele Familien freuen sich schon auf den Feiertag. Aber wie wird das Wetter? Regnet es weiter oder besteht die Chance auf ein wenig Sonnenschein?









Viele Familie, insbesondere die Väter, freuen sich schon auf den Vatertag. Was gibt es Schöneres, als den Feiertag an der frischen Luft zu verbringen? Doch die vorausgegangenen Tage waren kalt und von viel Regen geprägt. Ob es das Wetter mit den bayerischen Vätern heuer gut meint, weiß der Diplom-Meteorologe Dirk Mewes von der Regionalen Wetterberatung in München. Müssen sich die Familien beim Wirtshausbesuch im Inneren aufhalten oder können sie draußen im Biergarten den Nachmittag genießen?





Das Wetter am Vatertag wird teils sonnig, aber auch bewölkt





Das ist seine Wetterprognose: „Es wird zwar Sonnenschein geben, aber auch eine Menge Wolken. Was den Niederschlag betrifft, so sieht es derzeit gut aus in den Regierungsbezirken Niederbayern, Oberbayern und der Oberpfalz.“ Mewes rechnet mit Temperaturen zwischen 12 und 17 Grad. Vor allem im Bereich Regensburg sind höhere Temperaturen zu erwarten. Der Wetterexperte sagt für weite Teile Bayerns 40 bis 50 Prozent Sonnenschein vorher. Man kann also im Schnitt mit circa 15 Stunden Sonnenscheindauer rechnen. Allerdings können immer mal wieder kleine Windböen auftauchen. Die Nacht zum Freitag bleibt ebenfalls niederschlagsfrei. Auch mit Frost ist nicht zu rechnen. Der Übergang von den vergangenen Tagen zum Vatertag ist laut Mewes ein „moderater“.



Wer vorhat, den Feiertag zu einem langen Wochenende auszubauen, der hat Glück: Bereits am Samstag wird es in den Regierungsbezirken Niederbayern, Oberbayern und der Oberpfalz sonnig und warm. Die Temperaturen gehen hoch auf bis auf 20 Grad. Und für den Sonntag sagt der Meteorologe sogar Sommertage vorher.

