Polt, Well-Brüder und Tote Hosen auf Tournee

Punkband "Die Toten Hosen" - Campino (bürgerlich: Andreas Frege), Sänger der Punkband «Die Toten Hosen», singt. - Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Seit fast vier Jahrzehnten haben Gerhard Polt, die Well-Brüder aus Bayern und die Toten Hosen aus dem Rheinland eine gemeinsame Bühnenkultur. Kulturelle Aneignung? Antwort: Kann sein - aber vor allem eine Zumutung. Zu erleben im Sommer bei einer neuen Tournee.

Punkrock, Kabarett und Volksmusik der anderen Art - der schräge Dreiklang kommt im Juli wieder auf die Bühne. Nach sechsjähriger Pause starten der Satiriker Gerhard Polt und die Well-Brüder aus der gleichnamigen bayerischen Musiker-Familie gemeinsam mit den Toten Hosen eine gemeinsame Tournee, wie das Management der Künstler am Montag mitteilte.

Am 14. Juli beginnt die einmonatige Tour mit dem Titel «Forever» in Schliersee - Heimspiel für den 81-jährigen Polt, der am Schliersee wohnt. Weitere Stationen sind unter anderem Freiburg, Jena, Hamburg, Berlin, Wien, Hannover und Stuttgart. Überwiegend handele es sich erstmals um Open Air-Veranstaltungen, heißt es. Zumindest für Wells eine neue Größenordnung.

Bayern und Rheinländer, bairischer Dialekt und Punk: «Man respektiert sich, auch wenn man sich nicht immer versteht», erläutern die ungleichen Partner. Und: «Intern wurde diskutiert, ob es sich bei alldem eigentlich um kulturelle Aneignung handelt. Das Ergebnis: Kann schon sein, aber vor allem ist es eine Zumutung.»

Seien bei frühen Auftritten die vermeintlichen Gegensätze beider Seiten Thema gewesen, wachse über die Jahre immer mehr zusammen, was zusammengehöre. «Polt und die Well-Brüder öffnen sich der Rockmusik, dafür beschränken die Hosen sich auf akustische Instrumente und machen jeden bayerischen Mundart-Wahnsinn mit.»

Die ungleiche Freundschaft entstand in den 1980er-Jahren in Wackersdorf. Als die Hosen dort 1986 beim legendären Anti-WAAhnsinns-Festival erstmals auf die Well-Brüder - damals Biermösl Blosn - stießen, sei für sie klar gewesen: Das sind Punks mit anderen Mitteln. Beide Gruppen verbündeten sich. Bald stieß der Well-Wahlbruder Gerhard Polt dazu. Seitdem gab es zahlreiche gemeinsame Auftritte, Tourneen und Studioaufnahmen. Michael Well: «Wir zelebrieren die Freundschaft mit Freude.»

