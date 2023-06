Freiheitsstrafe für Subventionsbetrug mit Corona-Luftfiltern

Justitia - Eine Figur der blinden Justitia. - Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Nach einem millionenschweren Subventionsbetrug mit Corona-Überbrückungshilfen hat das Landgericht München I einen Steuerfachwirt zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt. Der 37-Jährige habe 2021 die allgemeine gesellschaftliche Notlage während der Pandemie ausgenutzt, um eigenen Gewinn zu erzielen, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Urteil der 5. Großen Strafkammer, das noch nicht rechtskräftig ist. Insgesamt geht es um mehr als 1,5 Millionen Euro, die der Mann nach Überzeugung des Gerichts bei zwei Betrugsfällen eingenommen hat.

Dem Urteil zufolge kaufte der Steuerfachwirt Hygiene-Luftfiltergeräte günstig und verkaufte sie mit einem extremen Gewinnaufschlag an Mandanten der Steuerkanzlei, in der er arbeitete. Als steuerlicher Berater habe er dann diese überhöhten Kaufpreise in den Anträgen auf Überbrückungshilfen geltend gemacht. So habe er sich seine eigenen Gewinne auf Kosten der Allgemeinheit vom Staat finanzieren lassen, befand das Gericht. Zu keinem Zeitpunkt habe er die Mandanten auf die völlig überteuerten Preise hingewiesen. Auch seine eigene Rolle als Verkäufer habe er verschwiegen.

Die Vorsitzende Richterin lastete dem 37-Jährigen insbesondere das Ausnutzen einer Notlage in der Pandemie an. In dieser Situation sei Solidarität gefragt gewesen. Interessant sei auch die Frage, wie viele Krankenhausbetten mit den zu Unrecht vereinnahmten Mitteln hätten finanziert werden können. Der Mann gestand nach Angaben des Gerichts alles und half zudem, mit seinen Aussagen Verfahren gegen weitere Beschuldigte einzuleiten. Darunter seien auch Mitwisser aus den beteiligten Unternehmen.

