Polizei will gegen Straftaten im öffentlichen Raum vorgehen

Bei einem länderübergreifenden Aktionstag will die Polizei im Bereich des Augsburger Polizeipräsidiums an diesem Mittwoch besonders gegen Straftaten im öffentlichen Raum vorgehen. Wie Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) ankündigte, sollen die Beamten des Präsidiums Schwaben Nord dann ihre Präsenz an Schnellstraßen, in Parks und an Bahnhöfen deutlich erhöhen. Ergänzend seien Infostände zu Themen wie Callcenter-Betrug, Einbruchsschutz und Verkehrssicherheit geplant. Auch die Bereitschaftspolizei, der Zoll und die Bundespolizei beteiligten sich.

Der Sicherheitstag ist eine Aktion Bayerns gemeinsam mit den Ländern Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland. „Der länderübergreifende Aktionstag dient insbesondere dazu, die umfangreichen Maßnahmen der Polizei sichtbar zu machen“, sagte Herrmann. Jedes Jahr beteiligt sich im Freistaat ein anderes Polizeipräsidium an dem länderübergreifenden Projekt.

© dpa-infocom, dpa:240416-99-689723/3