FC Bayern bereit für großen Champions-League-Abend

Der FC Bayern München fühlt sich bereit für einen magischen Fußball-Abend in der Champions League. Nach dem 2:2 in London strebt der entthronte deutsche Meister am Mittwoch (21.00 Uhr) gegen den FC Arsenal den Einzug in das Halbfinale an. So ein besonderes Spiel bringe besondere Energie, sagte Trainer Thomas Tuchel.

Für das Viertelfinal-Rückspiel gegen die Londoner Mannschaft um Nationalspieler Kai Havertz können die Münchner wieder mit zwei Schlüsselspielern aus dem Hinspiel planen. Kapitän Manuel Neuer soll im Tor wieder für große Sicherheit sorgen. Nachdem Leroy Sané im Hinspiel entscheidende Offensivaktionen hatte, erhofft sich Tuchel auch im Rückspiel solche Momente von dem Nationalspieler. Beide fehlten zuletzt angeschlagen beim 2:0 gegen den 1. FC Köln in der Bundesliga.

Wie schon wiederholt in Europas Königsklasse setzen die Bayern auch diesmal auf eine knisternde Stimmung in der ausverkauften Allianz Arena als Trumpf. Man brauche jeden Zuschauer, der bereit sei, mit der Mannschaft um das Weiterkommen zu kämpfen, sagte Tuchel.

