Nach kurzer Abkühlung gibt‘s zum Wochenende wieder Sonne satt

Volle Biergärten, Straßen voller Radfahrer und erste Badebegeisterte: Das Wetter am Wochenende gab schon einmal einen Vorgeschmack auf den Sommer. Doch nun vermeldet der Deutsche Wetterdienst, dass damit erst einmal Schluss sei.









Der Dienstag startete zunächst in den meisten Regionen Bayerns mit sommerlich milden Temperaturen. Bei teilweise bewölktem Himmel, zeigt das Thermometer Temperaturen bis zu 20 Grad Celsius an. Doch eine Kaltfront soll vorerst das frühsommerliche Wetter beenden, teilt der DWD mit.



Im Laufe des Dienstagnachmittags nähert sich dann die Kaltfront. Das Tief befinde sich gegen Mittag über Baden-Württemberg und erreiche am Abend Bayern, sagt die Wetterberaterin des DWD Elisa Henry. „Am Abend werden die Temperaturen deshalb deutlich zurückgehen.“ Vereinzelt kann es auch zu Regen kommen.





Mittwoch wird der kühlste Tag der Woche





Auch am Mittwoch wird die Kaltfront noch zu spüren sein. „Es wird der kühlste Tag der Woche“, sagt Henry. Die Höchsttemperaturen liegen im Schnitt bei 13 Grad Celsius. In der Nacht auf Donnerstag sollen diese noch weiter zurück gehen. Sogar so weit, dass es laut Henry in der Nacht zu leichten Bodenfrost kommen kann.





Temperaturen steigen wieder





Für den Donnerstag sieht es hingegen schon erfreulicher aus. Der Frühling kehrt nach einem kurzen Temperatursturz zurück: Höchstwerte bis zu 20 Grad seien zu erwarten. Pünktlich zum Wochenende soll es dann auch wieder sonniger und wärmer werden, verspricht Henry.

