Mann (54) beim Jagen in Mittelfranken erschossen – Sohn (18) festgenommen

Spaziergänger haben am Mittwochnachmittag südlich von Burgbernheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) die Leiche eines 54-jährigen Mannes gefunden. Die Kripo Ansbach geht derzeit davon aus, dass der Mann während eines Jagdausflugs erschossen worden ist. Die Polizei nahm seinen 18-jährigen Sohn fest.









Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, ist ein 54-Jähriger offenbar während eines Jagdausflugs erschossen worden. Ermittler nahmen seinen 18 Jahre alten Sohn als Verdächtigen fest. Dieser sollte noch am Donnerstag vor einen Ermittlungsrichter kommen, wie die Polizei mitteilte. „Die Hintergründe der Tat sowie deren Ablauf sind derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.“





Sohn rief Mutter an

Spaziergänger hatten der Polizei zufolge am Mittwochnachmittag bei Burgbernheim die Leiche des 54-Jährigen gefunden. Beinahe zeitgleich meldete sich demnach die Frau des Opfers, weil ihr Sohn ihr am Telefon gesagt habe, er habe seinen Vater während des gemeinsamen Jagdausflugs erschossen. Der 18-Jährige stellte sich später der Polizei in Denkendorf in Baden-Württemberg. In seinem Auto fanden die Beamten ein Gewehr und stellten es sicher.

