Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Bus

Ein Polizeiwagen steht an einer Unfallstelle - Ein Polizeiwagen steht an einer Unfallstelle. - Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Ein Motorradfahrer ist in Nürnberg mit einem Linienbus frontal zusammengeprallt und ums Leben gekommen. Der Mann war am Donnerstag aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, wie ein Polizeisprecher berichtete. Er sei noch vor Ort seinen Verletzungen erlegen. Im Bus befand sich demnach zum Zeitpunkt des Unfalls nur der Fahrer, da es sich um eine Betriebsfahrt handelte. Er blieb körperlich unverletzt, erlitt aber einen Schock. Die Strecke wurde zunächst zur Unfallaufnahme gesperrt, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

© dpa-infocom, dpa:240502-99-886166/2