Motorradfahrer in Teisendorf übersieht bremsendes Auto und fliegt in Böschung – schwer verletzt

Weil er ein bremsendes Auto übersehen hatte, ist ein 60-jähriger Motorradfahrer in Teisendorf (Berchtesgadener Land) in die Böschung geschleudert worden und hat sich dabei schwer verletzt.









Nach Angaben der Polizei war am Freitag gegen 15 Uhr in Teisendorf eine 27-jährige Teisendorferin mit ihrem Fiat die Kreisstraße BGL 12 von Teisendorf kommend in Richtung Rückstetten unterwegs. Um an einer Abzweigung abzubiegen musste sie verkehrsbedingt anhalten. Dies übersah laut Polizei ein hinter ihr auf einem Honda Kraftrad fahrender 60-jähriger Teisendorfer. Es kam daraufhin zur Kollision und der Kraftradfahrer wurde in die Böschung geschleudert.





10.000 Euro Sachschaden



Der 60-Jährige erlitt hierbei schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche, Verletzungen und wurde in ein Klinikum transportiert, teilt die Polizei weiter mit. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 10.000 Euro. Die freiwilligen Feuerwehren Teisendorf und Oberteisendorf waren mit 23 Kräften vor Ort und leisteten technische Hilfe.

