Mehrwertsteuer in der Gastro steigt wieder – Kaniber: „Grob fahrlässig“

Das Essen im Gasthaus und der Kuchen im Café dürften ab Januar deutlich teurer werden. Denn die Ampel-Koalition will die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie dann wieder von 7 auf 19 Prozent erhöhen. Im Gespräch mit der Mediengruppe Bayern reagieren Politiker empört: So nennt etwa Ernährungsministerin Michaela Kaniber die Entscheidung eine „große Enttäuschung und grob fahrlässig“ und Franz Meyer, Landesvorsitzender der Seniorenunion spricht gar von einem „klaren Wortbruch der Bundesregierung und insbesondere von SPD-Kanlzer Olaf Scholz“.