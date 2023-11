Bernreiter zu Wohnungsmarkt, Deutschlandticket und zum Verhältnis zu Freien Wählern

Der einbrechende Wohnungsbau, das in der Luft hängende Deutschlandticket und der Start in eine neue Legislaturperiode: Für Christian Bernreiter, Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, heißt das viel Arbeit, sagt er. Am kommenden Donnerstag und Freitag hat er die Möglichkeit, sich auf der Bauministerkonferenz mit seinen Kollegen auszutauschen. Vorab hat Bernreiter, der ab 1. Januar 2024 Vorsitzender der Bauministerkonferenz sein wird, mit der Mediengruppe Bayern gesprochen. Das komplette Interview lesen Sie nach kurzer Anmeldung.