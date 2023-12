Er nimmt kein Blatt vor den Mund: Manuel Fontanari ist Pflegefachkraft im BRK-Seniorenzentrum in Tirschenreuth. In seiner Freizeit widmet er sich voll und ganz seiner Musik. In seinem Song „Honig im Kopf“ nimmt „Pflegekraft Manuel“ etwa die Perspektive eines demenzkranken Bewohners ein. Sein Ziel: Aufklären. Ein Besuch in seinem Studio.