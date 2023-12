Bayerns Kabinett besucht Weihnachtsdorf in Münchner Residenz

Nach der letzten Sitzung des Ministerrates im Jahr 2023 haben die Mitglieder der bayerischen Staatsregierung das Weihnachtsdorf im „Kaiserhof“ in der Münchner Residenz besucht. Angeführt von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schlenderten die Kabinettsmitglieder zwischen den festlich illuminierten Hütten umher. Einzig Kultusministerin Anna Stolz fehlte. Die Freie-Wähler-Politikerin befand sich auf einer Dienstreise in Israel. Zur Einstimmung hatten die Kabinettsmitglieder noch an einer Andacht in der Kapelle der Residenz teilgenommen.

