Mann wegen Verdachts der Vergewaltigung festgenommen

Die Polizei hat in Ingolstadt einen Mann festgenommen, der verdächtigt wird, eine 15-Jährige vergewaltigt zu haben. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Nach Polizeiangaben vom Samstag war die Polizei auf den Mann gestoßen, nachdem er zwei weitere junge Frauen sexuell belästigt haben soll.

Dem 24-Jährigen wird vorgeworfen, am vergangenen Wochenende nachts in einem Park einen sexuellen Übergriff auf eine 15-Jährige verübt zu haben. Er soll diese dabei mit einem Messer bedroht haben. Das «wesentliche Puzzleteil» in der Ermittlung war laut Polizei nun die Aussage zweier weiterer Frauen im Alter von 16 und 18 Jahren.

Diese gaben an, am Donnerstag von dem Mann sexuell belästigt worden zu sein. Er habe die beiden mit einem Messer bedroht und aufgefordert, sich auszuziehen. Dabei habe er eine der beiden an der Brust berührt. Die beiden Frauen flohen nach eigenen Angaben und erstatteten Anzeige. Ihre detaillierte Täterbeschreibung führte laut Polizei zu dem 24-Jährigen. Dieser wurde am Freitag an seiner Arbeitsstelle festgenommen und am Samstag einem Haftrichter vorgeführt.

