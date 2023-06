Polizei ermittelt mutmaßlichen Sextäter und nimmt ihn am Arbeitsplatz in Ingolstadt fest

Nicht mal 24 Stunden nach der letzten Tat klickten die Handschellen: Es sei gelungen, den mutmaßlichen Sexualstraftäter zu identifizieren, teilte die Polizei mit. Noch am Freitag wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ingolstadt um kurz vor 13.30 Uhr an seiner Arbeitsstelle in Ingolstadt festgenommen. −Symbolbild: dpa

Nur einen Tag nach einem erneuten sexuellen Übergriff auf zwei junge Frauen klickten die Handschellen – und zwar am Arbeitsplatz in Ingolstadt: Dort konnte die Polizei einen 24-jährigen Tatverdächtigen festnehmen.









Am späten Nachmittag des Fronleichnamstags wurden laut Polizei zwei junge Frauen im Alter von 16 und 18 Jahren zwischen der Staustufe und Glacisbrücke in Ingolstadt von einem bislang unbekannten Mann sexuell belästigt. Nach Angaben der beiden Opfer forderte der Unbekannte die beiden Frauen unter Vorhalt eines Messers dazu auf, sich auszuziehen.



Dabei berührte der sexuell motivierte Täter eines seiner beiden Opfer an der bekleideten Brust. „Die beiden Frauen konnten sich durch Flucht weiterer sexuelle Übergriffe entziehen und erstatteten unmittelbar nach dem Vorfall Anzeige bei der Polizei“, so eine Sprecherin. Die daraufhin sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen erbrachten zunächst keinen Erfolg.





Detaillierte Täterbeschreibung war wesentliches Puzzleteil





Jedoch war die detaillierte Täterbeschreibung der beiden Opfer nun ein wesentliches Puzzleteil. Denn die Fahndungs- und Ermittlungsarbeit nach einem flüchtigen Sexualtäter lief bereits wegen eines anderen Falles auf Hochtouren. So erhärtete sich am Freitag der Tatverdacht gegen einen bereits ins Visier geratenen 24-jährigen Ingolstädter.



Dieser soll bereits in der Nacht auf Sonntag, 4. Juni im Piuspark auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände einen massiven sexuellen Übergriff auf eine 15-Jährige verübt zu haben. „Schon damals bedrohte der Tatverdächtige sein Opfer mit einem Messer“, so eine Sprecherin.



Nun sei es gelungen, ihn zu identifizieren und noch am Freitag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ingolstadt um kurz vor 13.30 Uhr an seiner Arbeitsstelle in Ingolstadt festzunehmen. Die Ermittlungen dauern an. Gegen den 24-jährigen Ingolstädter wurde die Untersuchungshaft wegen Verdachts der Vergewaltigung angeordnet.

