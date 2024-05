Mann bedroht Beamte bei Polizeieinsatz mit Axt

Ein 39-Jähriger hat in Kempten Polizeibeamte mit einer Axt bedroht. Die Polizisten seien am Mittwochvormittag wegen eines Streits zwischen dem Mann und seiner Ehefrau in die Wohnung der Familie gerufen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Bei der Auseinandersetzung zwischen dem Ehepaar in einer Asylbewerberunterkunft sei die 44-jährige Frau leicht verletzt worden. Während des Polizeieinsatzes habe ihr Ehemann dann zur Axt gegriffen. Die anwesenden Beamten konnten den Mann den Angaben nach nicht beruhigen, Spezialeinsatzkräfte der Polizei überwältigten ihn schließlich. Er sei anschließend in eine psychiatrische Fachklinik gekommen. Laut einem Sprecher befanden sich auch die drei Kinder des Ehepaars im Alter zwischen 3 und 8 Jahren während des Geschehens in der Wohnung. Sie blieben unverletzt, der 39-Jährige habe sie auch nicht bedroht, sagte der Sprecher. Die Polizei ermittle nun unter anderem wegen vorsätzlicher Körperverletzung, Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 39-Jährigen.

