Motorradfahrer rast durch Schweinfurter Stadtgebiet

Mit mutmaßlich etwa Tempo 200 ist ein Motorradfahrer der Polizei zufolge durch das Stadtgebiet von Schweinfurt gerast. Der 47-jährige Mann habe so einem Streifenwagen entkommen wollen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Im dichten Verkehr habe er bei der Verfolgungsjagd am Mittwochnachmittag jedoch schließlich abbremsen müssen und sei kontrolliert worden.

Der Motorradfahrer hatte den Angaben zufolge zuvor eine rote Ampel missachtet. Die Streife verfolgte ihn mit Blaulicht. Die Polizei wirft ihm ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen im Stadtgebiet vor und sucht Zeugen.

