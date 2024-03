Männer und Frauen messen im Armwrestling

Armdrücken kennt man aus der Kneipe. Doch es ist auch ein Sport: Armwrestling genannt. Dass das nicht nur was für Männer ist, zeigt die Deutsche Meisterschaft in Nürnberg.

Wer hat die stärksten Arme? Darum geht es am Samstag (11.30 Uhr) bei der Deutschen Meisterschaft im Armwrestling in Nürnberg. Der Sport hat sich aus dem klassischen Armdrücken entwickelt. Einen wichtigen Unterschied gibt es allerdings: Die Kontrahenten kämpfen im Stehen gegeneinander.

Rund 400 Männer und Frauen werden nach Angaben der Organisatoren in verschiedenen Gewichtsklassen antreten - erst mit dem linken, dann mit dem rechten Arm. Die Männer sind dabei allerdings in der Überzahl. Beim Kräftemessen am Samstag geht es um den Titel, am Sonntag sind die Anfängerinnen und Anfänger dran.

Armwrestling ist in den 1950er-Jahren in den USA als Sport entstanden. Führende Länder sind nach Angaben der Organisationen daneben unter anderem Russland, die Ukraine, Kasachstan, die Türkei und Bulgarien. In Deutschland hat der Sport demzufolge mit der Corona-Pandemie Fahrt aufgenommen. Seither haben sich viele neue Vereine gegründet.

© dpa-infocom, dpa:240322-99-433923/2