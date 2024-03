Gewinnen Sie eine Auszeit zu zweit über den Dächern Merans

Idyllisch gelegen inmitten von Weinbergen: Das historische Dorf Schenna präsentiert sich so vielfältig wie kaum ein anderer Ort in Südtirol. − Foto: Tourismusverein Schenna/Dietmar Denger

All Inklusive-Urlaub in einer neuen, sportlichen Dimension – so lautet das vielversprechende Motto im behaglichen Vier-Sterne-Hotel Taushof in Schenna, der Sonnenterrasse oberhalb von Meran.



In Zusammenarbeit mit dem Inklusiv-Hotel Taushof verlost die Mediengruppe Bayern vier Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer all inklusive (nach Verfügbarkeit). Hier geht es zum Teilnahmeformular.





Informationen unseres Gewinnspielpartners:





Das Vier-Sterne-Inklusiv-Hotel Taushof in Schenna punktet mit einem Rundum-sorgl os-Paket vom Feinsten: Alles inklusive für den perfekten Aktiv- und Wellnessurlaub im sonnigen Südtirol. Ruhig und zentral gelegen ist das Wander-, Bike- und Tennisparadies ein Ort zum Entspannen und Loslassen.



Und weil in einem schönen Südtirol-Urlaub eine Badewelt natürlich nicht fehlen darf, laden das ganzjährig geöffnete Indoor-Panoramahallenbad, der Whirlpool mit 36 Grad und die Saunalandschaft mit Dampfsauna, Biosauna und Finnischer Sauna nach einem aktiven Tag zum Entspannen ein. Schon jetzt im März bis Ende Oktober ist auch der traumhafte Infinity-Außenpool des Hotels geöffnet. Im Rahmen des Wochenprogramms erwartet Sie dazu eine riesige Auswahl an Freizeitmöglichkeiten, unter anderem mit Dorfführungen, Weinverkostungen und geführten Wanderungen.



Durch die zentrale Panoramalage mit dem überragenden Talblick nach Meran hinunter ist das Haus der optimale Ausgangspunkt für die schönsten Wanderungen und Biketouren im Meraner Land.

− fc