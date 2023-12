Im Landkreis Landshut sind Straßen wie diese zwischen Achldorf und Gaindorf überflutet. Der Hochwassernachrichtendienst rechnet aufgrund von Tauwetter in Verbindung mit Regenfällen mit steigenden Pegelständen in Bayern. − Foto: Sven Hoppe/dpa

Wegen Regen und Schneeschmelze droht in Teilen Bayerns auch in den kommenden Tagen Hochwasser. Besonders an der Donau und ihren Zu- und Nebenflüssen wie beispielsweise der Vils bleibe die Lage angespannt, warnen Meteorologen.





