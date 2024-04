Letzter G8-Jahrgang schreibt Abitur: 34.000 Prüflinge in Bayern

Rund 34.000 Abiturientinnen und Abiturienten in Bayern stehen kurz vor den entscheidenden Prüfungen. Das Abitur beginnt zunächst mit drei schriftlichen Examen – dann folgen die mündlichen.









Am Montag geht es mit der ersten schriftlichen Abiturprüfung im Fach Französisch los, am Donnerstag ist Deutsch dran. Am 3. Mai folgen Prüfungen in weiteren Fächern, am 7. Mai dann das Mathe-Abitur. Die mündlichen Prüfungen sind für den Zeitraum zwischen dem 3. und 14. Juni angesetzt, die Zeugnisse sollen am 28. Juni verliehen werden.





Letzter G8-Jahrgang schreibt Abitur





Es ist zugleich der letzte Jahrgang, der noch das G8-Abitur absolviert. Im Sommer werden nach Ministeriumsangaben von Freitag insgesamt knapp 500.000 Schülerinnen und Schüler ein G8-Abitur abgelegt haben. Die ersten G8-Absolventen gab es im Abiturjahrgang 2011.



Die G8-Schüler, die das Abitur 2024 nicht bestehen, haben im kommenden Jahr die Möglichkeit, das Schuljahr nach G8-Bedingungen zu wiederholen. Die Quote derer, die das Abitur nicht bestehen, liege regelmäßig im „sehr niedrigen einstelligen Bereich“, sagte eine Ministeriumssprecherin.





Kultusministerin drückt die Daumen





Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) drückt laut Mitteilung schon mal die Daumen und wünscht „einen erfolgreichen Prüfungsverlauf“. „Das Abitur ist ein bedeutender Meilenstein und das Sprungbrett in Eure Zukunft. Die Abiturprüfungen sind aber auch eine wichtige Bilanz Eures Könnens und Eurer jahrelangen Einsatz- und Ausdauerbereitschaft“, sagte sie. „Ihr habt schon so viel geschafft, bewahrt die Nerven im Endspurt. Meine Daumen sind auf jeden Fall für Euch alle gedrückt“.

