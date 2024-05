Landwirt sucht Wiese nicht ab: Zwei Rehkitze getötet

Beim Mähen einer Wiese in Laugna (Kreis Dillingen an der Donau) sind zwei Rehkitze erfasst und getötet worden. Der Landwirt habe weder selbst die Wiese nach Kitzen abgesucht, noch den zuständigen Jäger über die Mäharbeiten informiert, teilte die Polizei am Freitag mit. Die beiden toten Kitze habe ein Jäger gefunden und am Donnerstagmorgen die Polizei informiert, sagte ein Sprecher. Die Beamten ermitteln nun gegen den Landwirt wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und wegen Jagdwilderei.

