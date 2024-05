Familie gerät in Gegenverkehr: Ein Toter, fünf Verletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß in Oberbayern starb ein Mann, eine fünfköpfige Familie wurde verletzt. Eines der Kinder schwebte laut Polizei in Lebensgefahr.

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Oberbayern ist ein Mann gestorben und eine fünfköpfige Familie schwer verletzt worden. Eines der drei Kinder im Alter zwischen 1 und 15 Jahren schwebte nach dem Unfall in Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Zum aktuellen Gesundheitszustand konnte der Sprecher auf Nachfrage zunächst keine weiteren Details nennen.

Den Angaben zufolge war der 43 Jahre alte Vater der Familie am Donnerstag auf der Bundesstraße 20 bei Marktl (Landkreis Altötting) mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß das Auto demnach mit dem Wagen eines 38-Jährigen zusammen, der später im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen starb.

Die drei schwer verletzten Kinder und ihre ebenfalls schwer verletzten Eltern wurden den Angaben nach in verschiedene Kliniken in Südbayern gebracht. Laut Polizei waren 71 Feuerwehrleute, mehrere Rettungswagen, Notärzte und fünf Rettungshubschrauber im Einsatz. Die B20 wurde über mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt.

Warum das Auto der fünfköpfigen Familie aus der Region auf die Gegenspur geraten war, blieb am Freitag zunächst unklar. Gutachter sollten Polizei und Staatsanwaltschaft bei den Ermittlungen unterstützen.

