Jugendlicher bei Unfall aus Auto geschleudert

Ein 17-Jähriger ist bei einem Unfall mit einem dreirädrigen Auto aus dem Dachfenster des Wagens geschleudert und schwer verletzt worden. Drei weitere Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren, die ebenfalls in dem Auto, einem sogenannten Ellenator, saßen, wurden leicht verletzt. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Demnach war das Fahrzeug am späten Freitagabend in der Nähe von Pentling (Landkreis Regensburg) aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten und hatte sich überschlagen. Das Auto blieb dann im Straßengraben an einem Baum hängen. Alle vier Verletzten wurden per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Ein Ellenator darf laut Polizei ab 16 Jahren mit der Fahrerlaubnis der Klasse A1 gefahren werden. Diese Art von Pkw ist so umgebaut, dass er trotz seiner vier Räder als dreirädriges Leichtfahrzeug eingestuft wird.

