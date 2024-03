Lastwagenbrand sorgt für lange Sperrung

Der Vollbrand eines Lastwagens hat auf der A9 bei Pegnitz (Landkreis Bayreuth) für stundenlange Sperrungen gesorgt. Der 50-jährige Fahrer blieb unverletzt und der Schaden wird auf einen mittleren bis hohen sechsstelligen Betrag geschätzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Sattelzug war vermutlich wegen eines technischen Defekts in der Nacht zum Samstag in Brand geraten. Das Fahrzeuggespann verbrannte bis auf einige Reste. Auch die Ladung, 24.000 Liter Schmierfette, war nicht mehr zu retten. Teile der Autobahn mussten wegen der Bergungs- und Löscharbeiten lange gesperrt werden. Unter anderem war ein Bagger nötig, um die Schmierfette zu entfernen, und ein Kran, um den Sattelzug von der Fahrbahn zu heben. Gesundheitsgefahr habe für die Bevölkerung nicht bestanden.

