Jugendgruppen gehen aufeinander los: Suche nach Zeugen

Mehrere Jugendliche und junge Erwachsene sind nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in Mittelfranken leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch hieß. Die Jugendgruppen waren demnach am vergangenen Donnerstag in Zirndorf (Landkreis Fürth) aus zunächst unbekannten Gründen aufeinander losgegangen - zunächst verbal, dann auch mit Schlägen und Tritten. Ein 17-Jähriger soll dabei versucht haben, einen 20-Jährigen mit einem Tretroller zu schlagen. Die Polizei ermittelt nun gegen mehrere Tatverdächtige wegen zahlreichen Körperverletzungsdelikten.

