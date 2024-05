Jugendliche sollen Kinder attackiert und verletzt haben

Nach einem mutmaßlichen Angriff einer Gruppe Jugendlicher auf mehrere Kinder an einem Spielplatz ermittelt die Polizei in Niederbayern. Die sieben Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren würden unter anderem der gefährlichen Körperverletzung verdächtigt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Angriff soll sich am Dienstagabend in Landshut ereignet haben.

Bei dem Vorfall soll ein 15-Jähriger eine Elfjährige demnach mit einem scharfen Gegenstand an den Armen verletzt haben. Zudem soll der Jugendliche einem Zwölfjährigen ins Gesicht geschlagen und ihn gezwungen haben, ein Tabakprodukt in den Mund zu nehmen. Die Kinder seien zudem nach Bargeld und Zigaretten durchsucht worden. Die Polizei suchte nach Zeugen und ermittelte.

