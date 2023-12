Hochwasser in Bayern: Vor allem Donau und Vils betroffen – „Tendenz weiter steigend“

Das Tauwetter lässt den Schnee schmelzen, dazu kommt anhaltender Regen: Bayerns Flüsse schwellen an. Der Hochwassernachrichtendienst (HND) warnt vor Ausuferungen und Überschwemmungen in Bayern.









Nur der Süden des Freistaats ist noch weiß, ansonsten ist die HND-Warnkarte ziemlich farbig: Weite Teile der Oberpfalz, Niederbayerns und Oberbayerns sind orangefarben hinterlegt. Konkret bedeutet das, dass es in den Landkreisen Regensburg, Cham, Schwandorf und Neumarkt, zudem in den Kreisen Passau, Rottal-Inn und Kelheim zu Ausuferungen und Überschwemmungen kommt. Im nördlichen Oberbayern sind Ingolstadt sowie die Landkreise Neuburg-Schrobenhausen, Eichstätt, Pfaffenhofen betroffen, im Süden Altötting und das Berchtesgadener Land.





Landkreis Landshut: Pegel der Vils „längere Zeit auf hohem Niveau“





Im Landkreis Landshut sind laut HND auch bebaute Gebiete betroffen. Der Pegel Dietelskirchen (Kleine Vils) bewegt sich demnach aktuell knapp unterhalb der Meldestufe 3 von 4. Ein erneuter Anstieg sei nicht auszuschließen. Der Pegel Vilsbiburg (Große Vils) liege ebenfalls bei Meldestufe 3 und steige aktuell noch an, heißt es. „Nach Vorhersage bleibt der Pegelstand auch für längere Zeit auf hohem Niveau“, teilte der HND am Montagmorgen mit.



„Infolge des kräftigen Tauwetters und der aktuellen Niederschläge steigen die Flusspegel insbesondere der Isar und der Pfettrach weiter schnell an“, teilte die Stadt Landshut mit. Die Flutmulde sei ab sofort komplett gesperrt. Die Geh- und Radwege, die in der bzw. durch die Flutmulde verlaufen, können bis auf Weiteres nicht mehr genutzt werden.



Lesen Sie dazu auch: Donau-Pegel in Kelheim steigt – die Frage ist, „wie schnell das Wasser kommt“



Die Donau steuert im Raum Regensburg aktuell auf Meldestufe 2 zu. „Ein weiterer Anstieg auf Meldestufe 3 kann im Laufe der Woche nicht ausgeschlossen werden“, so der HND. In Neuburg an der Donau wird demnach wohl in der Nacht auf Dienstag Meldestufe 3 erreicht. In Kelheim sei laut derzeitigen Prognosen im Laufe der nächsten Tage mit einem Hochwasserscheitel im Bereich der Meldestufe 4 zu rechnen. Auch im Landkreis Passau bewegen sich die Pegelstände der Donau auf den Bereich der Meldestufen zu. Der Pegel Hofkirchen/Donau wird laut HND Meldestufe 1 am Montagabend überschreiten. „Tendenz weiter steigend.“

− jra