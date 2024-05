Hier haben unsere Leser das Wort

Es wird aggressiver

Zum Artikel „Umfrage: Häufig Gewalt gegen Bahn-Mitarbeiter“ vom 3. Mai:



„Leider sind wie in diesem Artikel beschrieben längst nicht nur die Bahn-Mitarbeiter von Gewalt und Anfeindungen betroffen. Ich arbeite seit über 47 Jahren als Pflegefachkraft und bin in diesen Jahren und vor allem in den letzten Jahren zunehmend verbaler Gewalt ausgesetzt. Für den ‚Gewaltbereiten‘ hat das selten Konsequenzen. Hinweise auf Gewalt und Anfeindungen sind allerdings inzwischen nicht nur auf das Berufsleben vieler Berufsgruppen beschränkt. Die Aggressivität/Konfliktbereitschaft anderen...