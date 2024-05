Geisterfahrer mehrere Kilometer auf A9 unterwegs

Ein Geisterfahrer ist ab Bayreuth Nord mehrere Kilometer über die Autobahn 9 gefahren. Mehrere Fahrer waren am Dienstag dazu genötigt, abzubremsen oder schnell die Spur zu wechseln, um dem 69 Jahre alten Geisterfahrer auszuweichen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach versuchten Streifen, den Verkehr zu drosseln und den Falschfahrer von der Autobahn zu holen. Die Polizei konnte den Mann schließlich unverletzt bei der Anschlussstelle Bindlacher Berg stellen. Sein Auto hatte einen massiven Schaden an der linken Front. Die Staatsanwaltschaft ordnete wegen des Gesundheitszustandes des Mannes eine Blutentnahme an. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Andere Personen oder Fahrzeuge seien nicht zu Schaden gekommen.

