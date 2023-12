Die deutschen Schüler haben in der jüngsten Pisa-Studie so schlecht abgeschnitten haben wie noch nie zuvor. Wir haben mit dem Münchner Pädagogen und Schriftsteller Helmut Zöpfl (86) über die Gründe gesprochen. Einer seiner Grundsätze: Pädagogik gehe seit vielen Jahren an den Kindern vorbei.