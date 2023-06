Grillkohle auf dem Kompost sorgt für Brand

Blaulicht - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. - Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein Mann hat im oberbayerischen Königsmoos (Landkreis Neuburg an der Donau) Grillkohle auf dem Kompost im eigenen Garten entsorgt - und damit einen Brand verursacht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fing der Kompost des 55-Jährigen am späten Samstagabend Feuer.

Die Flammen griffen daraufhin auf einen Baum über und breiteten sich auf das Nachbargrundstück aus. Dabei wurden eine Hecke, der Grenzzaun und Teile eines Schuppens beschädigt. Verletzt wurde den Angaben nach niemand, der Schaden wurde auf 5000 Euro beziffert. Die Polizei ermittle nun wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen den 55-Jährigen.

© dpa-infocom, dpa:230605-99-948584/2