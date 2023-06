Wallfahrt endet bei Kösching mit tragischem Unfall - So laufen die Ermittlungen

Das Motorrad des 66-Jährigen schlitterte über die Straße und erfasste dabei eine 66-jährige Wallfahrerin. Foto: Reiß

Eine Wallfahrt hat am Sonntagmittag bei Kösching mit einem tragischen Unfall geendet. Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt. Nun hat die Polizei neue Details bekannt gegeben.









Ein Motorradfahrer hatte eine Gruppe Wallfahrer auf der Köschinger Straße gesehen und daraufhin abgebremst. Ein weiterer Motorradfahrer bemerkte das zu spät und fuhr auf, teilte die Polizei mit. Er stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Das Motorrad des 66-Jährigen schlitterte über die Straße und erfasste dabei eine 66-jährige Frau aus der Wallfahrergruppe, die ebenfalls schwere Verletzungen erlitt. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht.





Hohes Gras hat offenbar Sicht eingeschränkt





Inzwischen ist bekannt, dass die zwölfköpfige Gruppe aus Berg im Gau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) stammt. Sie waren zuvor in der Wallfahrtskirche in Bettbrunn, um die Heilige Messe zu feiern. Anschließend ging die Gruppe den rund sieben Kilometer langen Weg zu Fuß zum Parkplatz zurück, an dem die Autos parkten. Dabei habe sich die Gruppe aufgeteilt, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Jeweils sechs Personen gingen rechts und links der Fahrbahn. „Der Unfall ereignete sich im Bereich einer Kurve“, so ein Sprecher der Polizei. Zusätzlich habe dort hohes Gras am Rande der Straße die Sicht erheblich eingeschränkt. „Da kamen leider mehrere ungünstige Umstände zusammen.“



Mehrere Feuerwehr- und Polizeifahrzeuge sowie ein Kriseninterventionsteam war im Einsatz. Die Kreisstraße war für rund eine Stunde gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei laufen an, zum gesundheitlichen Zustand könne derzeit noch keine Auskunft gegeben werden.