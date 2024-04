Glückspilz aus Bayern wird bei Spiel 77 von Lotto zum Millionär

Spiel 77 ist eine Zusatzlotterie, deren Ziehung parallel zur klassischen Lotto 6aus49-Ziehung am Samstag und am Mittwoch stattfindet. In der höchsten Gewinnklasse beim Spiel 77 sind mindestens 177.777 Euro und maximal 10 Millionen Euro möglich, heißt es bei Lotto Bayern. − Foto: Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung

Ein bislang unbekannter Glückspilz aus Bayern ist am Wochenende beim Spiel 77 von Lotto Bayern Millionär geworden. Er oder sie räumten bei der Zusatzlotterie exakt 1.777.777,00 Euro ab.









„Eine Spielteilnehmerin oder ein Spielteilnehmer aus Bayern hat mit dem Kreuz bei der Zusatzlotterie Spiel 77 alles richtig gemacht“, teilte Lotto Bayern am Mittwochmorgen mit. Als einzige oder einziger in ganz Deutschland habe der Glückspilz mit der richtigen Losnummer 5293968 die Gewinnklasse 1 bei der Samstagsziehung am 6. April geknackt und sei nun um 1.777.777,00 Euro reicher.



Spiel 77 ist eine Zusatzlotterie, deren Ziehung parallel zur klassischen Lotto 6aus49-Ziehung am Samstag und am Mittwoch stattfindet. In der höchsten Gewinnklasse beim Spiel 77 sind mindestens 177.777 Euro und maximal 10 Millionen Euro möglich, heißt es.



Spielauftrag wurde über Spielevermittler im Internet abgegeben





Normalerweise schreibt die Lotto-Pressestelle auch immer dazu, aus welchem bayerischen Regierungsbezirk ein Großgewinner kommt. Genaueres wird aus Daten- und Spielerschutzgründen nicht bekanntgegeben – nicht dass ein frischgebackener Lotto-Millionär sich dann über viele neue „Freunde“ freuen kann, wenn er identifizierbar wäre. Doch bei diesem Großgewinner war nur die Rede von einem Glückspilz aus Bayern. Warum?



„Der Spielauftrag wurde über den gewerblichen Spielevermittler lotto24.de bei uns abgegeben. Wir können Ihnen daher leider keine Auskunft über den Regierungsbezirk geben“, sagt Verena Ober, Leiterin der Stabstelle Unternehmenskommunikation und Pressestelle auf Nachfrage der Mediengruppe Bayern.