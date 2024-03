Neumillionär: Oberbayer gewinnt innerhalb einer Woche gleich zweimal im Lotto

Ein Mann aus Oberbayern hat innerhalb einer Woche gleich zweimal im Lotto gewonnen. Zuerst tippte er richtig und hatte einen Vierer bei Lotto 6 aus 49, eine Woche später bekommt er wieder eine Nachricht: „Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen.“









Seit vielen Jahre spielt der Oberbayer seine sechs Kästchen Lotto 6 aus 49 und die Zusatzlotterien Super 6 und Spiel 77, wie Lotto Bayern in einer Pressemitteilung schreibt. „Bei meinem Abo-Spielauftrag muss ich mich um nichts kümmern. Alles geht automatisch und wenn ich etwas gewonnen habe, bekomme ich eine Nachricht“, berichtet der Glückspilz im Gespräch mit der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung.





10,95 Euro: Diese Investition hat sich für den Mann ausgezahlt





So eine Gewinner-Mail hat der Oberbayer auch nach der Ziehung am 9. März erhalten: „Dort stand ‚Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen‘“, erzählt er. Nur eine Gewinnsumme wurde noch nicht genannt. Tatsächlich hat der Glückspilz die erste Gewinnklasse in der Zusatzlotterie Spiel 77 geknackt und ist dadurch zum Millionär geworden. „Wer denkt denn an so einen großen Gewinn?“



Eingereicht hat der Glückspilz seinen Spielauftrag mit der richtigen Losnummer 4403288 über das Internet, heißt es von Lotto Bayern. Für sein Lotto-Abo investierte der Mann 10,95 Euro zuzüglich Bearbeitungsgebühr für die Ziehung am Samstag mit sechs Kästchen inklusive der Teilnahme bei den Zusatzlotterien Super 6 und Spiel 77.





Schon eine Woche vor Millionengewinn richtig getippt





Der Angestellte im Öffentlichen Dienst hat auch schon eine Woche vorher richtig getippt und im Lotto gewonnen. „Ich hatte erste einen Vierer bei Lotto 6 aus 49 und habe mich riesig über die fast 45 Euro gefreut“, heißt es in der Mitteilung weiter. „Als dann die Nachricht kam, dass ich 1.077.777,00 Euro gewonnen habe, konnte ich es nicht glauben. Es ist jetzt noch total irreal.“



Was er jetzt mit seinem Millionengewinn anstellen will, weiß er laut Lotto Bayern noch nicht genau. Das werde er sich in aller Ruhe überlegen, heißt es. „Aber es ist ein schönes Gefühl, dass ich jetzt meinem Sohn etwas hinterlassen kann“, so der Oberbayer. Auf die Frage, ob er weiter sein Glück beim Lottospielen versuchen wird, antwortet er: „Ja klar. Jetzt erst recht!“

− ame