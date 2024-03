„Gloria Einhalt gebieten!“ – 400 Menschen demonstrieren am Emmeramsplatz gegen die Fürstin

Am Sonntagnachmittag kamen auf Einladung der Initiative gegen Rechts Regensburg rund 400 Menschen auf dem Emmeramsplatz zusammen, um zu demonstrieren. Anlass waren die jüngst bekannt gewordenen Verbindungen von Gloria von Thurn und Taxis zu Gernot Mörig, dem Organisator des Potsdam-Treffens von finanzstarken Unternehmern mit extremen Rechten.









Lesen Sie auch: WerteUnion und Hans Georg Maaßen luden zur Spendengala auf St. Emmeram – Was wusste Gloria?



Laut der Initiative gegen Rechts organisierte Gloria von Thurn und Taxis am 5. Juli 2023 ein Abendessen auf Schloss Emmeram. Es soll ein Spendenabend für Hans-Georg Maaßen, einst Chef des Verfassungsschutzes, nun „extrem rechter Funktionär“ der zur Partei umfunktionierten Werteunion gewesen sein. Auch Gernot Mörig und weitere Akteure des Treffens in Potsdam sollen im Regensburger Schloss zusammengekommen sein. „Wir wollen darauf hinweisen, dass Gloria von Thurn und Taxis wie Gernot Mörig als Draht in die höhere Gesellschaft, einflussreiche Fürsprecherin und Finanziere im Sinne der extremen Rechten tätig ist“, sagt Christiane Stern, eine von fünf Rednern auf der Demonstration. Von Thurn und Taxis sei in der christlich-fundamentalistischen Anti-Abtreibungsszene bestens vernetzt, regelmäßig äußere sie sich verschwörungsideologischen und ihre Bewunderung für autokratische Politiker lasse ahnen, wie eine nach ihren Wünschen gestaltete Gesellschaft aussehen könne. Die Initiative gegen Rechts forderte am Sonntag: „Gloria Einhalt gebieten!“ Ihr Wort dürfe kein Gewicht mehr haben, Verschwörungsideologien müssen enden. Die Organisatoren forderten zudem: „Rechte Seilschaften zerschlagen!“



Bereits vergangene Woche hatte das Bündnis Solidarische Stadt eine Petition mit dem Ziel gestartet, das Regensburger Bahnhofsmanagement dazu zu bewegen, ein Porträt von Gloria von Thurn und Taxis aus der Eingangshalle zu entfernen.