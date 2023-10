Gewinnen Sie einen Winterurlaub in Oberösterreich

Idyllische Winterlandschaft, traumhafte Gebirgskulisse und ein unvergleichliches Pistenangebot erwartet Wintersportfreunde in der Urlaubsregion Pyhrn-Priel in Oberösterreich. − Fotos: Pyhrn Priel Tourismus/Thomas Sattler/Alpinresort Triforêt

Umgeben von der majestätischen Natur der Urlaubsregion Pyhrn-Priel und inmitten der verschneiten Winterlandschaft Oberösterreichs eröffnet im Dezember das Alpinresort Triforêt seine luxuriösen Tore. Die Heimatzeitung verlost vier Übernachtungen für zwei Personen.



Unweit des Nationalparks Kalkalpen liegt die Gemeinde Hinterstoder. Knapp 900 Einwohner zählt der sympathische, authentische Ort am Fuße des Toten Gebirges. Im Sommer ein beliebtes Bergsteiger- und Wandergebiet mit unzähligen Routen quer durch die Alpen, erlangte Hinterstoder nicht zuletzt durch eine besondere landschaftliche Rarität Berühmtheit.

Fern jeden massentouristischen Tumults konnte sich der auf 591 Metern Seehöhe gelegene Ort jene Ursprünglichkeit bewahren, die heute gefragter ist denn je. Und das drückt sich auch im Wintersport aus. In eine einzigartige Bergkulisse eingebettet liegt das Skigebiet der Höss. Wer meint, dies sei nur ein kleines Ziel regionaler Ausflugsgäste, irrt gewaltig. Hinterstoder ist Oberösterreichs einziger Weltcup-Skiort. Hier kommen Skisportler jeden Könnens auf ihre Kosten. Die neuen Gondelkabinen der modernisierten Hössbahn sind nur sechs Minuten von der Tal- bis zur Bergstation unterwegs – das ist österreichweit top.



Das neue Triforêt Alpinresort thront also über den Hutterer Böden inmitten eines herrlichen Skigebiets. Vom Ort Hinterstoder hinauf zum Hotel gibt es zudem eine Panoramastraße. Punkten kann das Skigebiet auch mit einer hohen Schneesicherheit. Aufgrund der geografischen Nordstaulage der Alpen können die Pisten erfahrungsgemäß lange, oftmals bis ins Frühjahr hinein, genutzt werden. Ganz klar liegt die Natur im Trend. Hinterstoder steht für umweltfreundlichen Tourismus im Sommer wie auch im Winter.

