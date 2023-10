„So und ned anders“: Das sagt Django Asül zur Wählervölkerwanderung

„Das ist keine Wählerwanderung. Das ist eine Wählervölkerwanderung“, sagt Django Asül zu den Ergebnissen der Landtagswahl in Bayern. Foto: dpa

Hubert Aiwanger hat sich bei der Landtagswahl 33 Prozent aller niederbayerischen Stimmen geangelt. Ganz nebenbei hat er auch noch mehr als doppelt so viele Stimmen wie Christian Bernreiter geholt.



Den hat CSU-Chef Söder ja zum Bauminister gemacht, damit dieser in Niederbayern einen CSU-Schutzwall gegen die Freien Wähler baut. Diese Rechnung ist nicht ganz aufgegangen. Was aber angesichts hoher Baupreise kein Wunder ist. Damit darf sich Aiwanger offiziell Ministerpräsident von Altbayern nennen. Und schon hat der FW-Chef ganz forsch ein viertes Ministerium eingefordert, was bei Söder nicht ganz so gut ankam.



Deshalb hat Aiwanger die CSU gleich mal aufgefordert, sich nicht so mädchenhaft zu geben. Was Söder wiederum dazu brachte, Aiwanger pubertäres Verhalten zu unterstellen. So was prallt am Hubsi natürlich einfach ab, weil seine Erinnerungslücken bezüglich seiner Pubertät in den 80ern wochenlang die Medienwelt beschäftigt haben. Aber in einem Anfall von niederbayerischer Gemütlichkeit hat sich Aiwanger dann doch bereiterklärt, auf das vierte Ministerium zu verzichten. Falls er im Gegenzug dafür das fünfte Ministerium bekommt. Es herrscht also ein sehr harmonischer Geist zu Beginn der Koalitionsverhandlungen. Der Wirtschaftsminister nimmt durchaus Rücksicht auf die seelische Verfassung des Ministerpräsidenten, für den der Wahlsonntag hätte irgendwie schon bissl besser laufen können.



Jüngere CSU-Kräfte indes konnten es sich nicht verkneifen, den FW gleich aufzuzeigen, wo der Koalitionshammer hängt. Eine engagierte Stimme der Jungen Union namens Theo Waigel hat kundgetan: Bei der Europawahl 2024 und bei der Bundestagswahl 2025 seien die FW die Gegner der CSU. Angesichts der tektonischen Verschiebungen sind solche Ansagen eine Art Selbstvergewisserung der Christsozialen. Sage und schreibe 140.000 Wähler haben sie an die Hubsi-Truppe verloren. Aber dafür auch 110.000 Stimmen von den Grünen gewonnen.



Auch wenn das Wahlbeobachter als Rechtsruck im Landtag verorten, ist das de facto schon mal ein gewaltiger Linksruck innerhalb der CSU. Söders Vorwurf, die Grünen hätten kein Bayern-Gen, hat somit sein Ziel nicht verfehlt. Grünen-Sympathisanten, die nicht nur eine politische, sondern auch eine buchstäbliche Heimat schätzen, sehen sich jetzt doch in der CSU besser aufgehoben. Das ist keine Wählerwanderung. Das ist eine Wählervölkerwanderung.