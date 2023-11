Gewinnen Sie eine luxuriöse Auszeit zu zweit unter Palmen

Ob Wellness und Entspannung oder Spaß und Action –

in der Therme Erding kommen auch in den Wintermonaten wahre Sommergefühle auf. Die Mediengruppe Bayern verlost vier Übernachtungen für zwei Personen im Hotel Victory Therme Erding.



In der größten Therme der Welt erwartet Gäste ein 185.000 Quadratmeter großes Urlaubspara-dies, Attraktionen der Superlative und ein vielfältiges Wohlfühl-Programm. Die 35 Saunen und Dampfbäder, 40 Pools sowie 28 Rutschen sind nur einige der Highlights, die einen Urlaub in der Therme Erding zu etwas ganz Besonderem machen.



In Zusammenarbeit mit der Therme Erding verlost die Mediengruppe Bayern vier Übernachtungen für zwei Personen im Hotel Victory inklusive Frühstück und Tageseintritt in alle Bereiche der Therme Erding während des gesamten Aufenthalts. Rufen Sie bis Sonntag, 12. November, an unter der Nummer 0137/822703269 (50 Cent pro Anruf) und sprechen Sie das Wort Erding sowie Ihre Telefonnummer, Namen und Adresse (schwierige Namen buchstabieren) auf unser Tonband.





Das einzigartige, luxuriös im Schiffsdesign gestaltete Hotel Victory vermittelt seinen Gästen das Gefühl an Bord eines Großseglers zu sein. Die 135 unterschiedlichen Themen-Zimmer bieten nicht nur erstklassigen Komfort und luxuriöse Annehmlichkeiten, sondern auch den perfekten Ausgangspunkt, um die Schönheit und Vielfalt dieser faszinierenden Region zu erkunden.



Mit ihrer reichen Geschichte und malerischen Altstadt lockt die Stadt Erding Besucher aus aller Welt an. Ob ein Spaziergang durch die engen Gassen, eine Besichtigung der historischen Gebäude oder ein Besuch altehrwürdiger Brauereien – das Hotel ist nur ein paar Gehminuten von zahlreichen Sehenswürdigkeiten entfernt. Auch die Metropole München und die bayerischen Alpen sind innerhalb einer Stunde Autofahrt zu erreichen. Ein exklusives Highlight für Hotelgäste ist der direkte Zugang in die Therme Erding. Bereits vor Öffnung können die Besucher im riesigen Wellenbad entspannen und in den einmaligen Wellnesswelten dem Winter entfliehen.

