Düsseldorf im Aufstiegsrennen: 1:0 gegen Greuther Fürth

Sechs Spiele, sechs Siege - der Höhenflug von Fortuna Düsseldorf hält an. Das 1:0 über Greuther Fürth verbessert die Ausgangslage im Aufstiegsrennen und setzt den FC St. Pauli unter Druck.

Fortuna Düsseldorf kann weiter auf eine Rückkehr in die Fußball-Bundesliga hoffen. Mit dem 1:0 (0:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth festige das Team von Trainer Daniel Thioune den dritten Tabellenplatz. Dank des Treffers von Vincent Vermeij (69.) feierte der ehemalige Erstligist den sechsten Ligasieg in Serie und verkürzte den Rückstand zum Zweitliga-Zweiten FC St. Pauli auf zwei Punkte. Allerdings können die zuletzt wankenden Norddeutschen am Sonntag mit einem Sieg bei Hannover 96 den alten Abstand wieder herstellen.

Auch ohne ihren gelbgesperrten Top-Torschützen Christos Tzolis übernahm die Fortuna zunächst das Kommando. Doch nach zwei frühen Chancen durch Vermeij (2.) und Dennis Jastrzembski (6.) fiel es Düsseldorf zunehmend schwer, die Gäste-Abwehr ins Wanken zu bringen. Das ermutigte die Gäste zu mehr Gegenwehr. Der Schuss von Jomaine Consbruch (39.) aus kurzer Distanz war aber zu unplatziert.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten die Düsseldorfer Glück, als ein Handspiel von Yannik Engelhardt (48.) im eigenen Strafraum nach Videoüberprüfung ungeahndet blieb. Zwar bemühten sie sich weiter um die Führung, agierten dabei aber lange Zeit zu ideenlos. Erst eine verunglückte Kopfballabwehr von Consbruch ebnete den Weg. Nach schnellem Zuspiel von Shinta Appelkamp traf Vermeij von der rechten Seite überlegt ins lange Eck und sorgte damit für den glanzlosen Arbeitssieg.

© dpa-infocom, dpa:240420-99-745982/2