Dreikampf deutscher Premium-Autohersteller: Audi holt zu BMW und Mercedes auf

Audi holt im Dreikampf mit den anderen beiden süddeutschen Premium-Herstellern BMW und Mercedes-Benz wieder auf.









Im ersten Halbjahr konnte die Marke ihre Auslieferungen deutlich stärker erhöhen als die beiden Rivalen. Weltweit habe Audi in den sechs Monaten 907.111 Fahrzeuge ausgeliefert, 15,5 Prozent mehr als im selben Zeitraum 2022, teilte Audi am Freitag in Ingolstadt mit. Der Monat Juni sei sogar der beste Juni aller Zeiten gewesen.



Die beiden anderen Premium-Hersteller hatten zuvor schwächere Zuwächse gemeldet: Die Marke BMW legte im ersten Halbjahr um 4,7 Prozent zu, Mercedes-Benz um 6 Prozent. In absoluten Zahlen lagen beide aber weiter deutlich vor den Ingolstädtern. BMW setzte bis Ende Juni 1,07 Millionen Fahrzeuge ab, Mercedes-Benz 1,02 Millionen.



In den USA sogar 30 Prozent Wachstum für Audi im ersten Halbjahr





Im den USA legte Audi im Halbjahr um 30 Prozent zu, in Europa um 24 Prozent. In China wurde dagegen nur ein Mini-Plus von zwei Prozent erreicht. Der Verkauf reiner Elektro-Autos stieg weltweit um 50 Prozent auf 75.647 Fahrzeuge. Insgesamt fuhr jeder zwölfte neu ausgelieferte Audi rein elektrisch.

