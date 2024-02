Der Politische Aschermittwoch 2024 in Bildern

Für ein besonderes Gedenken an Franz-Josef Strauß hat sich Christopher Andersen aus Augsburg beim Politischen Aschermittwoch der CSU entschieden. 60 Euro hat der 22-Jährige für sein Hawaii-Hemd mit zahlreichen Strauß-Visagen ausgegeben. − Foto: Hanusch

Franz Josef Strauß auf einem Hawaii-Hemd, riesige Alphörner, jede Menge Bier und zahlreiche protestierende Bauern: In unserer Fotostrecke sehen Sie einige Eindrücke von den Veranstaltungen am Politischen Aschermittwoch 2024 in Niederbayern.