In Schwaben soll ein Landwirt ein krankes Rind leidend sterben lassen haben. Das Tier sei nach Angaben eines Polizeisprechers vom Mittwoch während den letzten Wochen lebendig verfault. Das Veterinäramt habe zudem bis auf die Knochen aufgelegene Stellen an der Kuh festgestellt, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Der Besitzer des Tieres aus dem Landkreis Donau-Ries muss sich nun wegen des Verdachts einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz verantworten.

