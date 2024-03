Kriegt der Osterhase kalte Füße? An diesem Mittwoch ist kalendarischer Frühlingsanfang – doch milde Temperaturen und Sonnenschein bleiben vorerst aus. Ende der Woche erwarten Wetterexperten einen deutlichen Kälteeinbruch in Bayern. In den Alpen wird es sogar Neuschnee geben. Auch zu Beginn der Osterferien am Montag bleibt es kalt.