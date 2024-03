Zwei brennende Müllcontainer haben im Kreis Traunstein einen Feuerwehreinsatz verursacht. Die Container hatten in einer Lagerhalle am Dienstagabend Feuer gefangen, teilte die Polizei mit. Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten die Flammen unter Kontrolle und konnten ein Übergreifen auf das Gebäude in Nußdorf verhindern. Die Ursache blieb zunächst unklar. Durch den Brand sei ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden.

© dpa-infocom, dpa:240320-99-398527/2