CO2-Preis macht Sprit 2024 noch teurer: Lohnt sich Tanktourismus wieder mehr?

2024 wird wohl ein noch teureres Jahr fürs Tanken und Heizen, als es 2023 schon war: Die neue Stufe des CO2-Preises, die zum Jahreswechsel in Kraft getreten ist, verteuert neben Gas und Heizöl auch Benzin und Diesel um ein paar Cent. Vor allem in der Grenzregion zu Österreich und Tschechien fragen sich deshalb viele Autofahrer: Lohnt sich Tanktourismus jetzt wieder mehr? Und warum machte sich der Preisaufschlag durch die Steuer an vielen Zapfsäulen an den ersten Januartagen noch gar nicht bemerkbar?