Von Beginn an war die bayerische Regierung gegen die Teillegalisierung von Cannabis. Am Freitag landet das vom Bundestag beschlossene Gesetz nun abschließend im Bundesrat. In der Länderkammer werden die unionsgeführten Länder Bayern und Sachsen vermutlich alles dafür tun, um das Vorhaben zu verzögern. Sollte das Gesetz trotz Widerstand den Bundesrat passieren, ist Bayern mit einer Kontrolleinheit gerüstet. Doch die geplanten Anbauvereinigungen schreckt das nicht ab.