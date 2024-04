Brezen-Falle entlarvt Dieb in Bäckerei in der Oberpfalz

In einer Bäckerei im oberpfälzischen Amberg ist am Montag ein Dieb mithilfe von auf Geldscheinen aufgemalten Brezen überführt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, verschwand dort immer wieder Geld aus der Kasse. Auch aus dem Geldbeutel einer Angestellten soll sich der Dieb bedient haben.

Der Inhaber der Bäckerei griff schließlich zu einer List: Er malte jeweils eine kleine Breze auf mehrere Geldscheine. Als es am Montag erneut zu einem Diebstahl kam, schnappte die Falle dann zu: Weil nur Angestellte für die Tat infrage kamen, bat der Chef sie zur Taschenkontrolle.

Und tatsächlich: Bei einem 17-Jährigen habe man die Brezen-Scheine gefunden. Der so Entlarvte habe seinen Frevel laut Polizei gestanden und eine Anzeige wegen Diebstahls erhalten. Insgesamt soll der Dieb 60 Euro gestohlen haben, teilte ein Sprecher mit.

