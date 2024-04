Arbeiter stürzt in die Tiefe: lebensgefährlich verletzt

Ein Arbeiter ist auf einer Baustelle im niederbayerischen Osterhofen (Landkreis Deggendorf) lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war er am Dienstagmorgen im Rohbau eines Schulgebäudes rund vier Meter in die Tiefe gefallen. Laut einer Sprecherin stürzte er bei Arbeiten an einer Betondecke ein Stockwerk tief. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Bergwacht retteten ihn mithilfe einer Drehleiter aus dem Bau. Ein Rettungshubschrauber brachte den 45-Jährigen in ein Krankenhaus. Auch am Mittwochmittag schwebte der Mann nach Angaben der Sprecherin weiter in Lebensgefahr. Wie es zu dem Unfall gekommen war, war zunächst unklar.

